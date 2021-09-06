Мама второклассника одной из школ Николаева пожаловалась, что в учебном учреждении с родителей собирают деньги на классные журналы, хотя они были закуплены гороно еще в начале лета.

Об этом она написала на редакционную почту НикВести.

— Неужели мы должны финансировать абсолютно все в школе? Даже журналы?! На каждом углу кричат, что государство финансирует образование, поэтому неужели воруют на таком?, — написала она.

Женщина позвонила в управление образования Николаевского городского совета. Там ей сообщили, что журналы для школ гороно давно приобрело и развезло по учебным заведениям еще в начале лета. Женщина приложила запись разговора с заместителем начальника управления Светланой Макаровой.

— Мы закупили и еще в начале лета развезли все журналы по школам, поэтому все обеспечены классными журналами, — сказала Светлана Макарова.

После разговора с представительницей гороно ситуация разрешилась. Жительница Николаева написала, что в школе назвали сбор денег на журналы недоразумением.

— Благодаря моему звонку в управление и вмешательству заместителя нам сказали, что это было недоразумение, но сколько обманутых родителей в других школах осталось, — отметила она.

Ранее сообщалось, что с началом нового учебного года, родители учеников начали жаловаться на отсутствие необходимого количества учебников в школахНиколаева из-за чего они вынуждены покупать их за личные средства. В частности, горожане в сети сообщают, что ситуация с нехваткой учебников наблюдается в школах №40, 13, 52, 50, 20, 56. Вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров рассказал, что в городские школы планируют закупить планшеты и перевести учеников на обучение электронными учебниками.

Напомним, в июне разгорелся конфликт в детском саду №127. Родители некоторых детей, которых водили в садик № 127 по проспект Миру, 27Г, заявили, что в дошкольном учреждении обижают детей, они хотят, чтобы депутаты горсовета дали оценку работе директора Светланы Крупенковой, рассмотрели вопрос ее увольнения.