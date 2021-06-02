В Николаеве родители некоторых детей, которых водили в садик № 127 по проспект Миру, 27Г, заявили, что в дошкольном учреждении обижают детей, они хотят, чтобы депутаты горсовета дали оценку работе директора Светланы Крупенковой, рассмотрели вопрос ее увольнения.

Об этом речь шла в среду, 2 июня, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам этики и законности горсовета Николаева, - передает корреспондент НикВести.

Первой выступила женщина, она представилась мамой ребенка, который 3 года посещал садик.

— Все это время были конфликты. Нас оскорбляют, требуют деньги. Не разрешают водить детей в сад в карантин. Оскорбления зафиксировали, обращались в управление образования. Есть обращения родителей, где они указывают свою конкретную ситуацию, где издеваются над детьми с ограниченными способностями. Их обзывают, гоняют из группы в группу, требуют деньги. У нас есть благотворительный фонд, в который ежемесячно заставляют платить, недавно выяснили, что этот фонд оформлен на завхоза детского садика. В садике нет медработника. На протяжении последних двух лет медработник там был только раз в неделю, — рассказала мама ребенка.

Прозвучало, что они уже ушли из сада, но оставшиеся родители не будут критиковать директора, поскольку опасаются травли.

— Восемь мам подписали обращение. Там указаны все ситуации, — добавила женщина.

Более того, она обвинила заведующую садика в попытке кражи личных вещей.

— Когда я проводила видеосъемку, она выхватила телефон, убежала в непонятном направлении. Это все задокументировали, я обратилась в правоохранительные органы. Этим делом занимается адвокат, — пояснила мама ребенка.

После этого слово взял Артем Грозов, бывший депутат горсовета, который рассказал, что этот детсад был на его округе, мол, он неоднократно получал жалобы на директора.

— То, что я услышал, это во многом имело место и раньше. Были случаи, когда детям отказывали во вступлении, если что-то не покупали. Обращались люди, которые должны были купить кондиционер, хотя они стояли в очереди, — рассказал Артем Грозов.

Он добавил, что в 2016 году на садик направили «депутатские деньги», но якобы директор после завершения ремонта отчиталась родителям, что все сделано за деньги родительского комитета.

Анастасия Король, еще одна мама ребенка, которого ранее водили в сад №127, рассказала, что с ее ребенка смеялись из-за проблем со здоровьем.

— Мой муж ходил жаловаться к заведующей, но папу просто «послали»: «Это ваши проблемы, это из-за вас». Второе, короткий период я работала в это саду реабилитологом. Медсестры нет, психолога нет, реабилитолога нет. Никакого оборудования, никакого инвентаря, нет ничего для реабилитации детей, — рассказала Анастасия Король.

Глава комиссии Елена Киселева попросила начальницу управления образования Николаевского городского совета Анну Лычко прокомментировать правомерность сбора родительских денег в фонды.

— Это вопрос к руководителю благотворительного фонда. Руководители таких фондов никак не отчитываются перед управлением образования, также все отстаивают право нам не отчитываться. Такой фонд отчитывается перед родителями, — сказала Анна Лычко.

Также прозвучало, что уже в садике провела работу специальная комиссия, которая ей рекомендовала «до завершения расследования по нанесению легких телесных повреждений не выносить каких-либо дисциплинарных взысканий».

Директор садика Светлана Крупенкова, в свою очередь, назвала обвинения клеветой, а потом рассказала свою версию конфликта.

— Этот человек водил ребенка с 2018 года. Все началось с того, что ее так называемый муж был в командировках. Она с ребенком выходила на площадку, могла в нетрезвом состоянии привести ребенка, бросить его. Один раз ребенок пришел с укушенной щекой, потом она признала, что не смогла успокоить ребенка и укусила. Мама очень агрессивна, можно сказать, что вообще воспитания нет. Мы проводили педсовет, сказали, что будем обращаться в службы. После этого все и началось. Начался буллинг агрессивный. Она не обращает внимание, это педагог или руководитель, — сказала Светлана Крупенкова.

Далее она рассказала, что одна из мам ее избила ногами, нанесла легкие телесные повреждения, а потом приходила с адвокатом и просила забрать заявление из полиции.

— Я буду подавать исковое заявление, это все клевета, что тут говорят. Клевета на честь и достоинство, — сказала Светлана Крупенкова.

Елена Киселева на это напомнила, что коммунальные садики организовала община и содержит за налоги, поэтому неважно, какой образ жизни ведут родители, а главное, чтобы «садик был гаванью, где ребенок себя чувствует комфортно».

Далее выступила член комиссии, которая проверяла садик:

— Там созданы надлежащие условия. Сделан ремонт, в надлежащем состоянии территория садика. Ведется документация, ведется работа с детьми. Благотворительные фонды мы не имеем права проверить, это все родители. У нас нет такого права.

В итоге Елена Киселева предложила управлению образования создать внутреннюю комиссию, привлечь независимых специалистов-психологов, чтобы опросить детей, выяснить ситуацию, если разрешат родители. Отдельно проведут антикоррупционное расследование.

Как сообщалось, большинство детских садов Николаева, которые самостоятельно организовывали процесс приготовления еды, объявили торги на данные услуги. В мэрии говорят, что такое решение было принято, чтобы уравнять родительскую плату в детсадах, которые обслуживает КОП и детсадах с самостоятельной организацией.

При этом коммунальное предприятие по организации питания в образовательных учреждениях не будет участвовать в торгах на услуги для детсадов Николаева с самостоятельным финансовым балансом.

Напомним, 28 февраля под зданием мэрии Николаева прошла акция против перевода 11 детских садов с индивидуального питания на централизованное, которое будет поставлять коммунальное предприятие по организации детского питания.

Также сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила против намерений мэра города Александра Сенкевича перевести 11 детсадов на централизованное детское питание, которое осуществляет коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил родителям детсадов, которые самостоятельно организовывают процесс питания, за свой счет платить зарплату поварам, коммунальные услуги и другие расходы, чтобы их сады не переводили в централизованную систему.