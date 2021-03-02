Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил родителям детсадов, которые самостоятельно организовывают процесс питания, за свой счет платить зарплату поварам, коммунальные услуги и другие расходы, чтобы их сады не переводили в централизованную систему.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях во вторник, 2 марта, пишут НикВести.

Александр Сенкевич отметил, что сегодня в 11 детсадах, которые находятся на индивидуальном питании, родительская плата в среднем на 140 гривен в месяц меньше, чем в садах с централизованной системой, а разница покрывается за счет налогов всех горожан, что, по его мнению, несправедливо.

— Это, на самом деле, головная боль родителей. Они должны заботиться о том, чтобы их дети питались нормально и контролировать вместе с нами, местной властью, качество этого питания. Дело в том, что сегодня те родители, дети которых ходят в эти 62 детсада (централизованной системы, — прим.) платят около 400 гривен. А родители, дети которых на индивидуальном питании, платят 260 и говорят: «Так нам же хорошо, мы же меньше платим». Друзья, так вот дело как раз не в питании, не в качестве, это не главное для наших детей. Но главное, что есть другие садики, в которых мы с управлением образования доплачиваем за поваров, бухгалтеров, продукты, электроэнергию и ресурс, который тратится на месте. Фактически у нас получается, что все платят одинаковые налоги, но одни дофинансируют детей других. Это несправедливо, — сказал он.

Он рассказал, что сегодня в городском совете была встреча с руководителями 11 детсадов.

— Просто им сказали: «Коллеги, нас интересует качество питания, как и вас. Если родители считают, что хотят быть самостоятельными, пусть платят нормальное количество денег, которое будет покрывать этих отдельных поваров, а также электроэнергию, использование кухонь наших учреждений». Вот и все. Не надо ничего додумывать. КОП вообще говорит, что ему эти 11 учреждений не нужны. Зачем все время сюда «пришивать» этот КОП? это будет отдельный тендер, если так будет. И отдельная вообще закупка, — сказал Александр Сенкевич.