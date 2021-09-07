Приблизительно 95 тысяч человек, которые проживают в Полтаве и городе Карловка Полтавской области, остались без горячей воды. Причина — миллионые задолженности коммунальных служб.

Об этом в комментарии для Главкома рассказал спикер «Полтавтеплоэнерго» Александр Цыганок.

Сообщается, что горожане лишились теплой воды 6 сентября, в этот день «Полтавагаз» отключил снабжение 5 котельням «Полтаватеплоэнерго». Коммунальное предприятие задолжало «Полтавагазу» 55 миллионов гривен, которые не гасились в течении нескольких лет.

— У предприятия нет таких средств, — заявили в пресс-службе «Полтатеплоэнерго».

В коммунальной службе утверждают, что надеются на помощь со стороны властей областного уровня.

В тот же день, 6 сентября, этот вопрос рассмотрели в Полтавской ОГА и нашли решение для потребителей, которые опять начнут получать горячую воду уже сегодня. Но вопрос с долгами остался нерешенным.

— Есть основания рассчитывать, что в течение 7 сентября горячее водоснабжение в Полтаве и Карловке будет восстановлено, — пообещали в «Полтатеплоэнерго».

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что долги КП «Николаевоблтеплоэнерго» перед «Николаевгазом» нужно будет покрывать из городской казны, однако полагает, что меморандум между Ассоциацией городов и правительством поможет получить компенсацию из государственного бюджета.