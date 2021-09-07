С 16 сентября в Николаевской области начнется вакцинация диких животных против бешенства путем разбрасывания с самолетов приманок с вакциной.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Отмечается, что самолеты оснащены системами GPS и системами регистрации сброса вакцины. Воздушный транспорт будет следовать по заранее установленным линиям и документировать сброс приманок с препаратом.

Минимальная плотность приманок должна быть не менее 25-30 доз на километр. Обрабатывать будут весь ареал, за исключением населенных пунктов и крупных водных объектов, с учетом ареала обитания лисиц.

Приманка безопасна для людей и животных, имеет вид небольших брикетов размером 3 на 5 сантиметров с запахом мясо-костной муки. В середине приманки находится капсула с вакциной против бешенства. Для вакцинации используется высокоимунная антирабическая вакцина Орисвак, производитель ООО «Укрветпромснаб» (Бровары).

«Просьба к жителям области с пониманием относиться к данному мероприятию и при обнаружении приманок — не брать их руками, не переносить и не разрушать», — попросили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в Николаеве планируют ввести «ветеринарный билет», чтобы горожане бесплатно могли стерилизовать домашних непородистых собак.