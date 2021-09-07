Союз европейских футбольных ассоциаций снял запрет на посещение болельщиками выездных поединков.

Такое решение принято на основании успешной кампании по вакцинации в Европе, а также по причине открытия странами границ для вакцинированных, сообщает пресс-служба УЕФА.

Теперь решение о допуске или недопуске болельщиков выездных команд будут принимать местные власти.

Поклонники футбола смогут посетить выездные встречи своих команд уже на следующей неделе, когда пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Как сообщалось, по состоянию на утро, 7 сентября все области Украины находятся в «зеленой» зоне адаптивного карантина. Однако эпидемиологические показатели в двух регионах страны длительное время не в пределах нормы.