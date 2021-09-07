В Испании приняли использование бустерной дозы для лиц с ослабленным иммунитетом. Сейчас Минздрав страны не имеет достаточно данных, чтобы рекомендовать третью дозу населению в целом.
Об этом пишет The Guardian.
Согласно заявлению Минздрава Испании, лица с ослабленным иммунитетом будут иметь большую защиту после прививки третьей дозой. Ее будут рекомендовать после 28 дней с момента введения второй дозы. Желательно, чтобы это была одна и та же вакцина.
Также Минздрав отметил, что не имеет достаточно данных, чтобы рекомендовать бустерные дозы вакцины всему населению.
Европейское агентство по лекарственным средствам в настоящее время оценивает пользу от бустерной дозы, которую, возможно, будут рекомендовать для введения через шесть месяцев после второй.
Напомним, во Франции планируют с сентября начать прививать третьей дозой вакцины против коронавируса граждан старше 65 лет и лиц, проживающих в домах престарелых.
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В Испании приняли использование бустерной дозы для лиц с ослабленным иммунитетом. Сейчас Минздрав страны не имеет достаточно данных, чтобы рекомендовать третью дозу населению в целом.
Об этом пишет The Guardian.
Согласно заявлению Минздрава Испании, лица с ослабленным иммунитетом будут иметь большую защиту после прививки третьей дозой. Ее будут рекомендовать после 28 дней с момента введения второй дозы. Желательно, чтобы это была одна и та же вакцина.
Также Минздрав отметил, что не имеет достаточно данных, чтобы рекомендовать бустерные дозы вакцины всему населению.
Европейское агентство по лекарственным средствам в настоящее время оценивает пользу от бустерной дозы, которую, возможно, будут рекомендовать для введения через шесть месяцев после второй.
Напомним, во Франции планируют с сентября начать прививать третьей дозой вакцины против коронавируса граждан старше 65 лет и лиц, проживающих в домах престарелых.