В Испании приняли использование бустерной дозы для лиц с ослабленным иммунитетом. Сейчас Минздрав страны не имеет достаточно данных, чтобы рекомендовать третью дозу населению в целом.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно заявлению Минздрава Испании, лица с ослабленным иммунитетом будут иметь большую защиту после прививки третьей дозой. Ее будут рекомендовать после 28 дней с момента введения второй дозы. Желательно, чтобы это была одна и та же вакцина.

Также Минздрав отметил, что не имеет достаточно данных, чтобы рекомендовать бустерные дозы вакцины всему населению.

Европейское агентство по лекарственным средствам в настоящее время оценивает пользу от бустерной дозы, которую, возможно, будут рекомендовать для введения через шесть месяцев после второй.

Напомним, во Франции планируют с сентября начать прививать третьей дозой вакцины против коронавируса граждан старше 65 лет и лиц, проживающих в домах престарелых.