МВД купит полицейским 6 тысяч нательных камер и новые машины на электротяге.
Об этом заявил глава ведомства Денис Монастырский на презентации.
Вместо электрошокеров правоохранители получат бодикамеры.
— Зайдя в должность, я отменил один из тендеров где-то на 170 млн грн на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку бодикамер для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие, — объяснял Денис Монастырский.
Планируется и смена рабочего транспорта у полицейских. Пока ориентируются на электрокары, которые позволяют экономить на топливе.
— Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государственного бюджета в целом, — убедился министр.
Ранее сообщалось, Национальная полиция выступает за расширение оснований для использования правоохранителями электрошокеров.
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МВД купит полицейским 6 тысяч нательных камер и новые машины на электротяге.
Об этом заявил глава ведомства Денис Монастырский на презентации.
Вместо электрошокеров правоохранители получат бодикамеры.
— Зайдя в должность, я отменил один из тендеров где-то на 170 млн грн на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку бодикамер для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие, — объяснял Денис Монастырский.
Планируется и смена рабочего транспорта у полицейских. Пока ориентируются на электрокары, которые позволяют экономить на топливе.
— Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государственного бюджета в целом, — убедился министр.
Ранее сообщалось, Национальная полиция выступает за расширение оснований для использования правоохранителями электрошокеров.