МВД купит полицейским 6 тысяч нательных камер и новые машины на электротяге.

Об этом заявил глава ведомства Денис Монастырский на презентации.

Вместо электрошокеров правоохранители получат бодикамеры.

— Зайдя в должность, я отменил один из тендеров где-то на 170 млн грн на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку бодикамер для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие, — объяснял Денис Монастырский.

Планируется и смена рабочего транспорта у полицейских. Пока ориентируются на электрокары, которые позволяют экономить на топливе.

— Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государственного бюджета в целом, — убедился министр.

Ранее сообщалось, Национальная полиция выступает за расширение оснований для использования правоохранителями электрошокеров.