Национальная полиция выступает за расширение оснований для использования правоохранителями электрошокеров. Шокер хотят приравнять к огнестрельному оружию.

Об этом написал глава Нацполиции Игорь Клименко в своем блоге на «Интерфакс-Украина».

По словам Игоря Клименко, полиция предлагает разрешить использование электрошокеров в случаях задержания лица, которое:

совершило тяжкое или особо тяжкое правонарушение и пытается убежать или сопротивляется полицейскому;

оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

угрожает оружием или любым другим предметом, который угрожает жизни или здоровью людей.

По мнению Игоря Клименко, расширение оснований использования шокера позволит минимизировать нанесение травм нарушителю, поэтому необходимо внести изменения в закон «О Нацполиции».

— Имея такую альтернативу, полицейский сможет использовать менее травматичный для человека способ задержания и сведет к минимуму вероятность получения ранения правонарушителем, — пояснил он.

В то же время глава Нацполиции отметил, что закон будет предусматривать запрет на использование электрошокера в отношении малолетних и несовершеннолетних, беременных женщин, а также лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости.

Напомним, что в Николаеве неоднократно сотрудники полиции превышали свои служебные полномочия. В частности, в 2013 году 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову жестоко избили и изнасиловали капитан милиции Евгений Дрыжак, лейтенант милиции Дмитрий Полищук и таксист Сергей Рябиненко. Односельчане нашли пострадавшую на одной из улиц населенного пункта. После судебных разбирательств Дрыжака и Полищука посадили на 15 лет, а Рябиненко на 11 лет.

При этом, в 2016 года во дворе собственного дома избили и расстреляли жителя поселка Кривое Озеро Николаевской области Александра Цукермана. Случилось это незадолго после реформирования полиции, а совершили преступление только переатестированные правоохранители из местного райотдела.

При этом за последний год в Николаеве сотрудники полиции также превышали свои служебные полномочия. В частности, в марте 2020 года в Николаеве двое пьяных сотрудников полиции устроили драку со стрельбой после того, как им сделал замечание владелец машины, возле которой они хотели справить нужду.

В мае этого года, начальник отделения, оперуполномоченный и начальник сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области, а также курсант Национальной академии внутренних дел избили в отделении полиции мужчину.

При этом, в июле 2020 года в Николаеве сотрудник патрульной полиции избил при задержании мужчину, а после доставил в Корабельный отдел полиции, где продолжил его бить.