Минздрав совместно с другими министерствами разрабатывает изменения в карантинные нормы. Большинство ограничений на желтом и красном уровнях эпидопасности не действуют для вакцинированных лиц.

Об этом во время заседания правительства сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

— На этой неделе мы начали совместно со всеми министерствами основательно работать над изменениями в карантинные нормы, чтобы соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием. В частности предполагаем, что большинство ограничений, предусмотренных в желтом и красном уровня эпидопасности, не действуют в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих учреждений, или различных сфер экономики. При этом для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для красного уровня потребуется полный курс иммунизации, — сказал Виктор Ляшко.

В качестве примера он привел работу учебных заведений.

— Работа учебных заведений в желтом уровне эпидопасности не будет ограничиваться при условии наличия у 80% педработников документов, удостоверяющих вакцинацию против COVID-19 хотя бы одной дозой, — сказал Виктор Ляшко.

Министр сообщил, что эти изменения также будут рассмотрены на комиссии ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит вопрос желтого уровня эпидопасности по всей стране. По его словам, изменения вступят в силу через 7 дней с момента их принятия на заседании правительства.

— К тому времени все, в том числе учебные заведения продолжают работать по правилам зеленого уровня, то есть несмотря на количество вакцинированных педагогических работников, — сказал Виктор Ляшко.

Впрочем министр отметил, что сейчас наблюдается увеличение заболеваемости среди тех, кто невакцинирован.

— COVID-19 становится пандемией невакцинированных. Все больше заболеваний, случаев возникает именно среди невакцинированного населения, и именно невакцинированные инфицированные попадают в больницы и тяжесть течения коронавирусной болезни у них протекает значительно сложнее, — сказал Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что со следующего понедельника, 13 сентября, Украина может перейти из «зеленой» в «желтую» зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.