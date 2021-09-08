Теперь, с возвращением к власти талибов, женщины без мужей рискуют потерять своих детей, потому что законы, которые их защищали, больше не действуют.

Об этом пишет Guardian, ссылаясь на слова очевидцев.

Одна из матерей, овдовевшая после того, как ее муж был убит талибами в 2020 году, рассказала о порядках, заведенных при фундаменталистах.

На следующий день после того, как 14 августа Мазари-Шариф, столица провинции Балх, пала перед террористами, боевики пришли за ее шестилетней дочерью, заметив, что она одна.

Ранее она судилась с родственниками и выграла право воспитывать дочку. Однако теперь афганское гражданское право, которое гласит, что одинокие женщины могут оставить своих детей, если они могут их обеспечить, больше не применяется. «Талибан» ввел другие законы.

— На следующий день после падения Мазари-Шарифа, мой зять пришел в дом моего отца, где я жила, в сопровождении боевиков «Талибана», которые потребовали, чтобы моя дочь была отдана им, — вспоминает героиня материала.

Однако женщине повезло. Ее и ребенка не было дома. Как только она узнала о случившемся, то забрала своего ребенка и сбежала в Кабул.

— Мы спрятались среди мешков с мукой в грузовике, и когда водитель нашел нас, мы попросили его отвезти нас в Кабул, — отмечает она.

Оказавшись в афганской столице, мать-одиночка ходила из посольства в посольство в поисках помощи. В конце концов, ее сестре, которая живет в Великобритании, удалось сесть на самолет, вылетавший из Афганистана. Теперь они в безопасности в Манчестере.

Как сообщалось, двести пятьдесят судей в Афганистане опасаются за свою жизнь после того, как заключенные ими люди были освобождены талибами.