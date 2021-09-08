Первый заместитель николаевского городского головы Виталий Луков проведет встречу с местными велоактивистами и обсудит с ними концепцию строительства велосипедных дорожек.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

Городской голова дал Виталию Лукову соответствующее поручение в понедельник, 6 сентября, в ходе аппаратного совещания Николаевского горсовета.

— Я поставил задачу первому заместителю Виталию Лукову, чтобы он собрал наших велоактивистов и проговорил с ними вопросы, каким образом они видят прокладку маршрутов, откуда лучше, по их мнению, начинать и каким образом лучше работать, — сказал городской голова.

Александр Сенкевич озвучил два варианта обустройства таких путей: использование существующих дорог с разметкой под велодорожки и строительство новых велодорожек на территории города рядом с дорогами и тротуарами.

— Николаев по площади больше, чем Винница, Одесса и другие города. Но это не значит, что мы не должны заниматься вопросом велоинфраструктуры, — убежден мэр.

Он выразил надежду, что депутаты поддержат его инициативу и выделенные средства будут использованы в этом ключе.

— Я думаю, что идея будет поддержана, так как многие депутаты используют велосипед для того, чтобы перемещаться по городу, — добавил Александр Сенкевич.

Напомним, ко Дню Независимости в Херсоне открыли первую велосипедную дорожку. После этого Николаев остался единственным областным центром без таких полос движения.

В июле стало известно, что городской голова Александр Сенкевич хочет направить на обустройство велодорожек 5% от денег, которые депутаты будут распределять на ремонт дорог.

В том же месяце Департамент жилищно-коммунального хозяйства решил запроектировать строительство альтернативной дороги, которая соединит Намыв с центром Николаева. Примечательно, что предполагалось и обустройство велодорожек.

Ранее сообщалось, что в мэрии рассматривают несколько проектов по обустройству велодорожек в Николаеве. Первую планировали обустроить по улице Курортной на отрезке от Крылова до Генерала Карпенко.

В феврале 2021-го губернатор Виталий Ким анонсировал появление системы велосипедных дорожек, которая объединит курорты Николаевской области с Херсоном и Одессой.