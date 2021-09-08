Статую генералу Роберта Ли, последний из полдюжины памятников Конфедерации в Ричмонде, штат Вирджиния, снесли.

Об этом пишет NYT.

Статую подняли с пьедестала после года судебных споров. Памятник установили 131 год назад, как символ Конфендерации. Именно этот памятник стал последним снесенным из серии.

Штаты периодически боролись с памятниками своему прошлому Конфедерации, в том числе в 2017 году, после того, как митинг радикалов в Шарлоттсвилле, который находится в этом же штате, противился сносу другого памятника генералу Ли.

Ричмонд также снес несколько памятников после убийства Джорджа Флойда в прошлом году. Но статуя генерала Ли в центре города выжила, в основном из-за своего сложного юридического статуса.

Точку истории на прошлой неделе поставил Верховный суд Вирджинии. В понедельник губернатор штата Ральф Нортам, который в прошлом году призывал к его снятию, объявил, что, наконец, сделает это.

Напомним, в Николаеве изготовили памятник Николаю Аркасу, который установят в этом году.