На поверхности Марса содержится колоссальное количество опасной для жизни радиации, однако на этой планете существуют природные убежища — холмы, которые способны укрыть человека от воздействия опасных для жизни высокоэнергетических частиц, поступающих из космоса.

Об этом сообщает Science Alert.

Для людей марсианская радиация представляет смертельную опасность. Чтобы защитить себя, потенциальным исследователям Красной Планеты понадобится убежище, которое им придется либо привезти с собой, либо как-то построить.

Новое исследование с использованием данных Марсианской научной лаборатории (MSL) Curiosity показало, что особенности естественного ландшафта Марса могут обеспечить некоторое укрытие от радиации. В частности, марсианские холмы обеспечивают защиту от частиц высокой энергии из космоса.

Марсианская научная лаборатория была высажена на поверхность планеты еще в 2012 году. С того времени она занимается обнаружением, а также измерением уровня радиации, оценивает опасность, которую данное излучение может представлять для разных типов жизни, в том числе и микробов.

Напомним, вертолет-дрон Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, готовится к своему 13-му автономному полету во время которого исследователи продолжат сбор важной информации о Красной планете.