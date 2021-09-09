По состоянию на 9 сентября на Николаевщине вакцинировали 4626 человек.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1663:
В пунктах вакцинации — 1563:
Привились в центрах вакцинации — 1400:
Напомним, по состоянию на 8 сентября в Николаеве от COVID-19 привили 52% работников учреждений образования.
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По состоянию на 9 сентября на Николаевщине вакцинировали 4626 человек.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1663:
В пунктах вакцинации — 1563:
Привились в центрах вакцинации — 1400:
Напомним, по состоянию на 8 сентября в Николаеве от COVID-19 привили 52% работников учреждений образования.