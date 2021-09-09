По состоянию на 9 сентября на Николаевщине вакцинировали 4626 человек.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 453 (1 доза — 199, 2 доза — 254);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 1909 (1 доза — 755, 2 доза — 1154);

ASTRAZENECA — 217 (1 доза — 174, 2 доза — 43);

MODERNA - 2047 (1 доза — 224, 2 доза — 1823).

Вакцинировано мобильными бригадами — 1663:

CORONAVAC — 79;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 994;

ASTRAZENECA — 38;

MODERNA — 552.

В пунктах вакцинации — 1563:

CORONAVAC — 358;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 363;

ASTRAZENECA — 179;

MODERNA — 663.

Привились в центрах вакцинации — 1400:

CORONAVAC — 16;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 552;

MODERNA — 832.

Напомним, по состоянию на 8 сентября в Николаеве от COVID-19 привили 52% работников учреждений образования.