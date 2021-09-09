По состоянию на 8 сентября в Николаеве от COVID-19 привили 52% работников учреждений образования.

Соответствующая информация опубликована на сайте Николаевского горсовета.

В Николаеве вакцинировано 52 процента работников учебных заведений.

Уточняется, что всего прививки получили 4 тысячам 385 человек. Первой дозой вакцинировали 1711 работников, полностью иммунизированы 2674 сотрудника.

Ранее сообщалось, что уровень вакцинации педагогов в Николаевской области едва превысил 20% — в некоторых громадах привили меньше 5%.