Киевские власти планируют установить в столице памятник борща для популяризации гастрономического туризма.

Об этом сообщает Украинская правда.

Инициатором установки скульптуры называют шеф-повара Евгения Клопотенко. По его словам, в Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого, однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща.

Заместитель городского головы Владимир Бондаренко заявил, что городская власть поддерживает такие общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире.

Сейчас киевлянам предлагают выбрать место для установки скульптуры. Впоследствии будет объявлено о проведении открытого конкурса среди скульпторов на лучшую идею скульптуры борща.

— Необходимо ценить нашу идентичность и демонстрировать миру украинские культурные достояния. Сейчас город предлагает киевлянам определить наиболее удачную локацию для размещения скульптуры. Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда, — говорит Владимир Бондаренко.

Ранее сообщалось, что украинский борщ попал на третье место в списке 20-ти лучших супов мира по версии CNN Travel.