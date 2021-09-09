Министерство охраны здоровья (Минздрав) хочет разрешить работать школам в «желтой» и «оранжевой» зонах при вакцинации 80% персонала только первой дозой вакцины против COVID-19.

Об этом в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой сказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, пишет Укринформ.

— Была предложена такая норма, чтобы школыне работали, если там меньше 80% вакцинированного персонала. Такая норма была зафиксирована в соответствующем постановлении, сейчас она пересматривается. Мы понимаем, что даже несмотря на то, что запущены механизмы по работе мобильных бригад или следующие, чтобы формировались прививочные пункты на территории учебного заведения, к сожалению, педагоги прививаются довольно медленными темпами. Поэтому сейчас мы будем предлагать эту норму немного облегчить. И это облегчение будет заключаться в том, что в «желтой» и «оранжевой» зонах мы будем считать 80% даже от первой дозы вакцины. Этого будет достаточно, чтобы школа работал, — сказал Игорь Кузин.

Относительно работы школ в «красной» зоне он сообщил, что работа будет возможна при условии вакцинации 80% персонала уже двумя дозами вакцины против COVID-19.

— Мы считаем, что педагоги сейчас активно будут пользоваться услугами мобильных бригад, которые будут выезжать туда. И пока Украина находится в «зеленой», «желтой» или «оранжевой» зонах, каждый педагог сможет получить полный курс вакцинации. К тому же, сейчас сокращаются интервалы между введением первой и второй дозы, поэтому такая возможность есть, — сказал Игорь Кузин.

Заместитель министра отметил, что педагоги, учитывая особенность их работы, очень социально активная категория и могут быть источником инфицирования. Так, по его словам, Великобритания, исследуя у себя вспышки штамма «Дельта», сообщила о том, что 30% таких вспышек были зафиксированы именно среди педагогов.

По словам Игоря Кузина, на вакцинацию работников образования влияет и пример руководителя учебного заведения, который должен показать, что вакцинация безопасна и полезна, и родителей детей, которые заинтересованы в том, чтобы ученики учились в привычной среде. По мнению главного государственного санитарного врача, родители должны инициировать вопрос о необходимости вакцинации учителей на родительском собрании или педагогических советах учебных заведений.

Как сообщалось, на сегодняшний день в Николаевской области вакцинировано всего 21,34% работников учреждений образования.