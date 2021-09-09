Власти Харькова отремонтировали памятник пионеру, который почти рассыпался сам.

Об этом информирует «Главком».

Реконструкция городского парка началась с установления скейт-парка для детей, однако потом деньги пошли на замшелый монумент.

Наследие коммунистического режима вернули в прежнее состояние в парке «Юность» на Холодной Горе. На снос памятника не нужно было тратить деньги, он пришел в негодность.

— И вот во время глобальной реконструкции парка, вместо того, чтобы убрать советский рудимент, власть его реставрирует, — отмечают в общественном движении «Декоммунизация.Украина».

Напомним, Харьковский окружной админсуд отменил решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.