Власти Харькова отремонтировали памятник пионеру, который почти рассыпался сам.
Об этом информирует «Главком».
Реконструкция городского парка началась с установления скейт-парка для детей, однако потом деньги пошли на замшелый монумент.
Наследие коммунистического режима вернули в прежнее состояние в парке «Юность» на Холодной Горе. На снос памятника не нужно было тратить деньги, он пришел в негодность.
— И вот во время глобальной реконструкции парка, вместо того, чтобы убрать советский рудимент, власть его реставрирует, — отмечают в общественном движении «Декоммунизация.Украина».
Напомним, Харьковский окружной админсуд отменил решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.
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Власти Харькова отремонтировали памятник пионеру, который почти рассыпался сам.
Об этом информирует «Главком».
Реконструкция городского парка началась с установления скейт-парка для детей, однако потом деньги пошли на замшелый монумент.
Наследие коммунистического режима вернули в прежнее состояние в парке «Юность» на Холодной Горе. На снос памятника не нужно было тратить деньги, он пришел в негодность.
— И вот во время глобальной реконструкции парка, вместо того, чтобы убрать советский рудимент, власть его реставрирует, — отмечают в общественном движении «Декоммунизация.Украина».
Напомним, Харьковский окружной админсуд отменил решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.