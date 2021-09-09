9 сентября в Николаеве начинается показ второго сезона программы «Навчайся на хвилі» под слоганом «Герои учатся в Николаеве».

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Телеканал начинает трансляцию ярких выпусков об успешных студентах николаевских вузов. Проект реализовывается в городе второй год подряд.

В прошлом году его инициировало Управление молодежной политики горсовета, чтобы показать возможности и перспективы учебы в Николаеве. Тогда снимали истории об успешных выпускниках вузов. В этом году решили сосредоточиться на тех, кто демонстрирует достижения во время учебы.

Начальник Управления молодежной политики Николаевского горсовета Александр Рябенко рассказывает, что для съемок отобрали 10 студентов, истории о которых покажут общественности. Сюжеты помогут по-новому взглянуть на то, какими могут быть студенческие годы в Николаеве.

— По нашему мнению, это лучший пример для мотивации студентов к учебе, общественной работе в своем направлении. Потому что есть хорошие примеры, что в нашем городе есть активные студенты, которые себя реализовывают, — рассказал он.

Александр Рябенко добавил, что управление и в дальнейшем планирует работать с университетами, чтобы они использовали плод их совместного труда для набора будущих абитуриентов, чтобы город наполнялся молодежью и из других регионов.

Студенческий мэр Николаева Елизавета Кульчинская убеждена, что подобных проектов должно быть больше в Николаеве.