9 сентября в Николаеве начинается показ второго сезона программы «Навчайся на хвилі» под слоганом «Герои учатся в Николаеве».
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Телеканал начинает трансляцию ярких выпусков об успешных студентах николаевских вузов. Проект реализовывается в городе второй год подряд.
В прошлом году его инициировало Управление молодежной политики горсовета, чтобы показать возможности и перспективы учебы в Николаеве. Тогда снимали истории об успешных выпускниках вузов. В этом году решили сосредоточиться на тех, кто демонстрирует достижения во время учебы.
Начальник Управления молодежной политики Николаевского горсовета Александр Рябенко рассказывает, что для съемок отобрали 10 студентов, истории о которых покажут общественности. Сюжеты помогут по-новому взглянуть на то, какими могут быть студенческие годы в Николаеве.
— По нашему мнению, это лучший пример для мотивации студентов к учебе, общественной работе в своем направлении. Потому что есть хорошие примеры, что в нашем городе есть активные студенты, которые себя реализовывают, — рассказал он.
Александр Рябенко добавил, что управление и в дальнейшем планирует работать с университетами, чтобы они использовали плод их совместного труда для набора будущих абитуриентов, чтобы город наполнялся молодежью и из других регионов.
Студенческий мэр Николаева Елизавета Кульчинская убеждена, что подобных проектов должно быть больше в Николаеве.
— Я знаю, что было очень много желающих поучаствовать в съемках в проекте. Отобрали лучших, которые покажут, насколько они талантливы, уникальны, каждый в своей сфере. Это очень хороший пример для тех, кто только поступил, и заканчивает учебу (в школе, — прим.). Тем более количество студентов, которые поступили в Николаев за последние два года, увеличилось на 20%, — отметила она.
Напомним, 30 июня в Николаеве стартовал второй сезон политического ток-шоу «Битва за город», которое будет выходить в прямом эфире.
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9 сентября в Николаеве начинается показ второго сезона программы «Навчайся на хвилі» под слоганом «Герои учатся в Николаеве».
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Телеканал начинает трансляцию ярких выпусков об успешных студентах николаевских вузов. Проект реализовывается в городе второй год подряд.
В прошлом году его инициировало Управление молодежной политики горсовета, чтобы показать возможности и перспективы учебы в Николаеве. Тогда снимали истории об успешных выпускниках вузов. В этом году решили сосредоточиться на тех, кто демонстрирует достижения во время учебы.
Начальник Управления молодежной политики Николаевского горсовета Александр Рябенко рассказывает, что для съемок отобрали 10 студентов, истории о которых покажут общественности. Сюжеты помогут по-новому взглянуть на то, какими могут быть студенческие годы в Николаеве.
— По нашему мнению, это лучший пример для мотивации студентов к учебе, общественной работе в своем направлении. Потому что есть хорошие примеры, что в нашем городе есть активные студенты, которые себя реализовывают, — рассказал он.
Александр Рябенко добавил, что управление и в дальнейшем планирует работать с университетами, чтобы они использовали плод их совместного труда для набора будущих абитуриентов, чтобы город наполнялся молодежью и из других регионов.
Студенческий мэр Николаева Елизавета Кульчинская убеждена, что подобных проектов должно быть больше в Николаеве.
— Я знаю, что было очень много желающих поучаствовать в съемках в проекте. Отобрали лучших, которые покажут, насколько они талантливы, уникальны, каждый в своей сфере. Это очень хороший пример для тех, кто только поступил, и заканчивает учебу (в школе, — прим.). Тем более количество студентов, которые поступили в Николаев за последние два года, увеличилось на 20%, — отметила она.
Напомним, 30 июня в Николаеве стартовал второй сезон политического ток-шоу «Битва за город», которое будет выходить в прямом эфире.