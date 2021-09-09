Инфекционист Ольга Голубовская прогнозирует, что миру грозит новая пандемия, вызванная другим возбудителем.
Такой прогноз она озвучила «Фактам ICTV».
— Эта коронавирусная инфекция пройдет, закончится, смягчится. Но будет новая пандемия. И была последняя Всемирная ассамблея здравоохранения. То там генеральный директор объявил уже. И это объявили раньше, что будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, — отметила Ольга Голубовская.
При этом она не уточнила ни сроков начала новой пандемии, ни что ее спровоцирует.
Но инфекционист призвала делать выводы из ситуации с коронавирусом, учиться на ошибках, чтобы быть готовым к новому вызову.
— И если мы не сделаем уроков с нашей ситуации, то это закончится новой трагедией, — добавила Ольга Голубовская.
Уже почти два года человечество пытается справиться с коронавирусом. Во многих странах ввели карантинные ограничения, ученые разработали вакцины, однако вирус пока преодолеть не удается.
Ранее Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии этой осенью. По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.
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Инфекционист Ольга Голубовская прогнозирует, что миру грозит новая пандемия, вызванная другим возбудителем.
Такой прогноз она озвучила «Фактам ICTV».
— Эта коронавирусная инфекция пройдет, закончится, смягчится. Но будет новая пандемия. И была последняя Всемирная ассамблея здравоохранения. То там генеральный директор объявил уже. И это объявили раньше, что будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, — отметила Ольга Голубовская.
При этом она не уточнила ни сроков начала новой пандемии, ни что ее спровоцирует.
Но инфекционист призвала делать выводы из ситуации с коронавирусом, учиться на ошибках, чтобы быть готовым к новому вызову.
— И если мы не сделаем уроков с нашей ситуации, то это закончится новой трагедией, — добавила Ольга Голубовская.
Уже почти два года человечество пытается справиться с коронавирусом. Во многих странах ввели карантинные ограничения, ученые разработали вакцины, однако вирус пока преодолеть не удается.
Ранее Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии этой осенью. По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.