По результатам опроса соцгруппы «Рейтинг» к президенту России Владимиру Путину негативно относятся 81% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы «Рейтинг» от 2-4 сентября.

— Отношение к руководству Беларуси и России среди украинцев преимущественно негативное. Так, к Александру Лукашенко отрицательно относятся 59% опрошенных, положительно — 34%. При этом, за последний год отношение к президенту Беларуси ухудшилось с 45 до 34%, а за последние два года — вдвое (с 67 до 34%). К Владимиру Путину негативно относятся 81% украинцев, положительно — только 15%, — говорится в пояснении.

Отмечается, что среди ключевых мировых лидеров лучше всего украинцы относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% — положительно, 19% — отрицательно) и президенту США Джозефу Байдену (64% — положительно, 19% — отрицательно).

При этом за последние несколько месяцев отношение к Байдену несколько улучшилось, а к Меркель— несколько ухудшилось.

Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценили 57%, отрицательно — 19%, затруднились оценить или не знают такого — 23%.

Президента Польши Анджея Дуду положительно оценили 54%, отрицательно — 10%, затруднились оценить или не знают такого — 37%.

Кроме того, за последние 5 месяцев количество информированных о «Крымской платформе», выросло с 45% в апреле до 66% в сентябре.

Ранее результаты опроса, проведенного украинской и российской социологическими службами КМИС и «Левада-центр» показали, что лишь 41% украинцев хорошо относятся к РФ, в то время как подобное отношение к Украине демонстрируют 54% россиян.