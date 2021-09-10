Портал государственных услуг «Дія» на один день остановит свою работу в связи с установкой обновлений.

Об этом говорится на странице «Дія» в Facebook.

— Будут обновляться адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября, — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель обновлений — безошибочное отражение принадлежности населенных пунктов к общинам.

Ожидается, что обновление продлится около суток, то есть ориентировочное время возобновления работы портала - 2.00 субботы, 11 сентября.

— Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее, —говорится в сообщении.

Уточняется, что обновления происходят на портале «Дія».

— Приложение будет работать в штатном режиме. Поэтому е-документы будут рядом с вами, — сказано в сообщении.

Напомним, в мае этого года в портале «Дія» были запущены 3 новые услуги.