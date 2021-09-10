В Украине резко растет число инфицировпнных коронавирусом и уже через три дня выявленных ежедневных случаев заражения может быть около пяти тысяч.

Об этом в эфире канала Украина 24 заявил иммунолог Борис Донской.

— Вы сами видите цифры роста, динамика неприятная. Неудивительно, что через три дня будет пять тыс. больных COVID-19 в день, а еще через пять дней уже будет под 10 тысяч, — предупредил Борис Донской.

По его мнению, несколько снизить темпы заражения могут определенные коронавирусные ограничения, а также более интенсивная вакцинация среди групп риска.

— Это могло бы повлиять на кривую смертности. Пенсионеры сейчас должны быть привиты максимально, — заключил Борис Донской.

Напомним, сутками ранее в Украине выявили 3663 новых случая коронавируса.