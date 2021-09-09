В Украине за минувшие сутки, 8 сентября, выявили 3663 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В последний раз суточный прирост в более 3 тысяч случаев фиксировался 29 мая, свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО. А большее количество заражений, чем сегодня, фиксировалось 22 мая — 4606 случаев.

В Украине за сутки госпитализировали 981 человека, летальных случаев — 61, выздоровели — 1546. Вчера протестовали методом ПЦР 27 895 человек, методом ИФА — 9397, экспресс-тестами — 25 438.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 306 939 человек, выздоровели — 2 217 563, летальных случаев — 54 175.

Напомним, 7 сентября в Украине зафиксировали 2 772 новых случая коронавируса.