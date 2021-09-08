За минувшие сутки, 7 сентября, в Украине зафиксировали 2 772 новых случая коронавируса. Среди больных 254 ребенка и 46 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 1 017 человек, летальных исходов — 60; выздоровело — 1 411 человек. За сутки сделали почти 70 тысяч тестов разными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 303 276 человек, выздоровели — 2 216 017, летальных случаев — 54 114.

Напомним, по состоянию на утро, 7 сентября, в Николаевской области было выявлено 25 новых случаев COVID-19.