Директор школы в Китае хочет научить своих учеников избегать отходов, используя нетрадиционный подход — доедать остатки их обеда.

Об этом передает SCMP.

Гонконгская газета сообщила, что Ван Юнсин, который управляет частной школой в провинции Хэнань, вызвал в Китае дебаты по поводу баланса между его делом и соблюдением общественной гигиены.

В видео, опубликованном в китайских социальных сетях, Ван стоит у школьного мусорного ведра, останавливает детей, которые хотят выбросить еду, а оставшиеся порции съедает.

Пятьдесятивосьмилетний Ван объясняет, что он начал делать это на прошлой неделе и ел так весь день.

— Я хочу подать детям пример, показать им, что нельзя тратить пищу впустую. Теперь некоторые дети добровольно говорят персоналу, сколько еды они хотят, и это сокращает количество отходов, — объясняет он.

Напомним, несколько месяцев назад центральное правительство Китая начало кампанию против пищевых отходов. Рестораны, которые выбрасывают слишком много, теперь могут быть оштрафованы.