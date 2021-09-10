Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил в четверг, что он подал иск против Техаса, чтобы отменить закон, запрещающий почти все аборты в этом штате.

Об этом пишет Jutarnji List.

Генпрокурор считает свежий закон противоречащим Конституции.

— Явно неконституционен с точки зрения Верховного суда, и Министерство юстиции несет ответственность за защиту Конституции Соединенных Штатов, — пояснил на пресс-конференции министр Гарланд.

В сентябре в Техасе принят закон, запрещающий аборты после обнаружения сердцебиения плода, часто на шестой неделе, а иногда даже до того, как женщина осознает, что беременна.

Президент США Джо Байден осудил отказ Верховного суда США заблокировать новый закон Техаса об абортах, что является «беспрецедентной атакой на конституционные права женщин».

— Это решение вызывает неконституционный хаос и оскорбляет верховенство закона, — сказал он.

Президент-демократ пообещал «срочно отреагировать» и призвал к «мерам, гарантирующим женщинам Техаса доступ к безопасным и легальным абортам», а также по защите клиник и врачей от возможных судебных исков.

Верховный суд США отказался заблокировать запрет на аборты в Техасе, таким образом, поддержав выбор штата.

Как сообщалось, в Польше некоторые врачи выписывают справки, в которых указывают, что сомневаются в психическом здоровье женщины, чтобы помочь ей сделать аборт.