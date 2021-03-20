В Польше некоторые врачи выписывают справки, в которых указывают, что сомневаются в психическом здоровье женщины, чтобы помочь ей сделать аборт.

Об этом пишет Reuters.

В такой ситуации оказалась 29-летняя Паулина, менеджер по розничным продажам из Гдыни, которая попросила Reuters не раскрывать ее фамилию. На УЗИ ей сказали , что у ее будущего ребенка нет почек и он умрет при рождении.

— Все говорят, что награда после родовой боли — держать вашего ребенка в руках. Я бы ничего не получил. Я бы родила мертвого ребенка, и эта боль была бы в тысячу раз сильнее, — сказала девушка.

Еще два месяца назад у таких женщин, как Паулина, все еще был шанс на аборт в Польше. Однако в постановлении, вступившем в силу в январе, Конституционный суд решил, что прерывание беременности из-за аномалий развития плода больше не является законным, фактически наложив почти полный запрет на аборты.

В настоящее время польское законодательство рассматривает только инцест, изнасилование или угрозу жизни и здоровью матери как веские основания для прерывания беременности.

Правящая партия Польши поддержала этот шаг, но страну потрясли недели общенациональных протестов после решения 22 октября.

Таким образом, единственным выходом Паулины было найти врача, который подтвердил бы, что роды представляют угрозу для ее здоровья.

Через две недели после того, как Паулина узнала о состоянии своего ребенка, активисты по защите прав на аборт помогли ей найти психиатра, готового заявить, что ей необходимо сделать аборт по причине психического здоровья, и аборт был разрешен.

Это делает ее одной из примерно десятка женщин, которым удалось сделать аборт на таких основаниях с момента вступления в силу постановления, сообщили агентству Reuters группы поддержки абортов.

Несколько врачей и юристов заявили изданию, что аборты по причине психического здоровья соответствуют закону, но правительственные чиновники и консервативные группы ставят это под сомнение.

Министерство здравоохранения Польши сообщило агентству Reuters по электронной почте, что квалифицированный медицинский специалист в соответствующей области должен определить, угрожает ли беременность жизни или здоровью матери, в зависимости от болезни женщины.

В ответе не говорится, считает ли министерство угрозу психическому здоровью достаточным основанием для аборта.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши во время заседания назвал неконституционным положение закона «О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях возможного прерывания беременности» от 1993 года, которым допускается проведение аборта, если у плода диагностировали тяжелый порок или неизлечимую болезнь, которая угрожает его жизни.

26 октября из-за решения Конституционного суда ограничить право на аборт в Польше заблокировали дороги в нескольких городах.

Около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.