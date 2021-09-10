Власти Франции в ускоренном порядке выдадут гражданство 12 тысячам человек, которые взаимодействовали с COVID-19 в разных обстоятельствах.
Об этом пишет Guardian.
Для права претендовать на гражданство страны резидент обязан прожить на территории Франции минимум пять лет.
Теперь власти пошли на встречу и уменьшили этот срок на три года.
Получить гражданство в облегченном формате смогут лица, работавшие в коронавирусных зонах риска.
Как сообщалось, СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.
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Власти Франции в ускоренном порядке выдадут гражданство 12 тысячам человек, которые взаимодействовали с COVID-19 в разных обстоятельствах.
Об этом пишет Guardian.
Для права претендовать на гражданство страны резидент обязан прожить на территории Франции минимум пять лет.
Теперь власти пошли на встречу и уменьшили этот срок на три года.
Получить гражданство в облегченном формате смогут лица, работавшие в коронавирусных зонах риска.
Как сообщалось, СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.