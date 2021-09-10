Власти Франции в ускоренном порядке выдадут гражданство 12 тысячам человек, которые взаимодействовали с COVID-19 в разных обстоятельствах.

Об этом пишет Guardian.

Для права претендовать на гражданство страны резидент обязан прожить на территории Франции минимум пять лет.

Теперь власти пошли на встречу и уменьшили этот срок на три года.

Получить гражданство в облегченном формате смогут лица, работавшие в коронавирусных зонах риска.

Как сообщалось, СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.