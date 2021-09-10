Мэр Днепра Борис Филатов распорядился из снесенного памятника Григорию Петровскому изготовить бюст Александра Поля.

Об этом городской голова написал в Facebook.

Бюст инсталлируют в следующем году.

— В следующем году здесь будет установлен его бюст, который изготовят из переплавленного памятника Григорию Петровскому, который демонтировали с Привокзальной площади пять лет назад, — сообщил Борис Филатов.

Перед этим скелет почетного горожанина Днепра Александра Поля похоронили в Севастопольском парке.

Григорий Петровский — коммунистический деятель и большевик. Инициатор создания ВЧК (чекистов), которые занимались внесудебными казнями гражданских лиц. Самолично поставил подпись под директивой о начале Красного террора и одобрил смертный приговор Фанни Каплан. В 20-х годах занимал руководящие должности в партии. Участвовал в кампании по травле сторонников «украинизации» (Николая Скрипника и Александра Шумского), пережил большую чистку 30-х годов, дожив до послесталинских времен.

Александр Поль — выдающийся археолог, краевед и первый почетный гражданин Днепра XIX века. Многое сделал для города и губернии: от внедрения либеральных судебных реформ до запуска первых железных дорог. Открыл частный археологический музей в городе, где выставлял найденные предметы запорожских казаков.

Напомним, власти Харькова отремонтировали памятник пионеру, который почти рассыпался сам.