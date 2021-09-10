Япония подтвердила 18 случаев заражения штаммом коронавируса «Эта», который Всемирная организацией здравоохранения обозначила как вариант, который вызывает интерес (VOI). Эта категория означает меньшую обеспокоенность, чем штаммы «Альфа» и «Дельта» (их классифицируют как варианты, которые вызывают обеспокоенность (VOC).
Об этом сообщает The Japan Times.
Эти 18 человек въезжали в Японию в период с декабря прошлого года до 3 сентября.
Штамм «Эта» выявили в ряде стран с первого декабря 2020 в Великобритании и Нигерии. Миром этот штамм начал распространяться с марта по май, но с тех пор количество случаев постепенно уменьшалось. О варианте «Эта» мало что известно, в том числе о том, насколько сильно он заразен.
Данные японского Минздрава свидетельствуют, что в стране также подтвердили штамм «Каппа» у 19 человек. Кроме этого, в Японии подтвердили варианты «Альфа», «Бета», «Дельта», «Гамма», «Лямбда» и «Мю» (снижает иммунитет после вакцинации).
Напомним, что в Японии зарегистрировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Мю».
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Япония подтвердила 18 случаев заражения штаммом коронавируса «Эта», который Всемирная организацией здравоохранения обозначила как вариант, который вызывает интерес (VOI). Эта категория означает меньшую обеспокоенность, чем штаммы «Альфа» и «Дельта» (их классифицируют как варианты, которые вызывают обеспокоенность (VOC).
Об этом сообщает The Japan Times.
Эти 18 человек въезжали в Японию в период с декабря прошлого года до 3 сентября.
Штамм «Эта» выявили в ряде стран с первого декабря 2020 в Великобритании и Нигерии. Миром этот штамм начал распространяться с марта по май, но с тех пор количество случаев постепенно уменьшалось. О варианте «Эта» мало что известно, в том числе о том, насколько сильно он заразен.
Данные японского Минздрава свидетельствуют, что в стране также подтвердили штамм «Каппа» у 19 человек. Кроме этого, в Японии подтвердили варианты «Альфа», «Бета», «Дельта», «Гамма», «Лямбда» и «Мю» (снижает иммунитет после вакцинации).
Напомним, что в Японии зарегистрировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Мю».