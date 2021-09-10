Японская сеть заведений общественного питания «Мацуноя» будет угощать в Токио украинским блюдом — котлетой по-киевски.

Об этом сеть объявила в Twitter.

— В «Мацуноя» — вкус мира, на этот раз Украинский! Комплекс «Котлета по-киевски», — говорится в объявлении.

Японская сеть описывает, что в мягком курином мясе котлеты находится масло, и добавляет: «Это будет ваш первый вкус! Весьма вкусно!».

При этом «Мацуноя» отмечает, что сейчас будут угощать этим блюдом «в тестовом режиме». Это означает, что котлету по-киевски можно будет попробовать только в части заведений сети в Токио. А решение, распространять ли это украинское блюдо во всей сети, будут принимать уже после анализа отзывов клиентов.

В целом «Мацуноя» имеет около 200 заведений по всей Японии.

Как сообщалось, киевские власти планируют установить в столице памятник борща для популяризации гастрономического туризма.