Американская компания Microsoft отложила на неопределенный срок возвращение своих сотрудников в офисы в США из-за роста случаев заболевания коронавирусом (COVID-19).
Об этом сообщает CNBC.
— Учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, мы решили не прогнозировать новую дату полного открытия наших сотрудников офисов в США, — заявил вице-президент компании Джаред Спатаро.
Решение коснется более 103 000 сотрудников Microsoft в США. Отмечается, что оно отражает осторожный подход крупных технологических компаний к возвращению сотрудников в офисы на фоне роста госпитализации и смертности связанной с коронавирусом.
В августе этого года компания назвала дату 4 октября, когда планировала вернуть своих сотрудников к работе в офисах.
Напомним, компания Google отложила возвращение своих сотрудников в офис до 2022 года. Поскольку участились случаи заражения «Дельта» штаммом коронавируса.
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Американская компания Microsoft отложила на неопределенный срок возвращение своих сотрудников в офисы в США из-за роста случаев заболевания коронавирусом (COVID-19).
Об этом сообщает CNBC.
— Учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, мы решили не прогнозировать новую дату полного открытия наших сотрудников офисов в США, — заявил вице-президент компании Джаред Спатаро.
Решение коснется более 103 000 сотрудников Microsoft в США. Отмечается, что оно отражает осторожный подход крупных технологических компаний к возвращению сотрудников в офисы на фоне роста госпитализации и смертности связанной с коронавирусом.
В августе этого года компания назвала дату 4 октября, когда планировала вернуть своих сотрудников к работе в офисах.
Напомним, компания Google отложила возвращение своих сотрудников в офис до 2022 года. Поскольку участились случаи заражения «Дельта» штаммом коронавируса.