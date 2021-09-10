Американская компания Microsoft отложила на неопределенный срок возвращение своих сотрудников в офисы в США из-за роста случаев заболевания коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщает CNBC.

— Учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, мы решили не прогнозировать новую дату полного открытия наших сотрудников офисов в США, — заявил вице-президент компании Джаред Спатаро.

Решение коснется более 103 000 сотрудников Microsoft в США. Отмечается, что оно отражает осторожный подход крупных технологических компаний к возвращению сотрудников в офисы на фоне роста госпитализации и смертности связанной с коронавирусом.

В августе этого года компания назвала дату 4 октября, когда планировала вернуть своих сотрудников к работе в офисах.

Напомним, компания Google отложила возвращение своих сотрудников в офис до 2022 года. Поскольку участились случаи заражения «Дельта» штаммом коронавируса.