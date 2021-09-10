Представительница Всемирного банка в европейском регионе Анна Бьерде отметит Украину трехдневным рабочим визитом.

Об этом пишет NW.

В страну Бьерде попадет 12 сентября, покинет — 15.

— 12-15 сентября 2021 года со своим первым официальным визитом в Украине будет находиться Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде, — заявили в представительстве Всемирного банка в Украине.

Согласно планам, госпожа Бьерде должна провести встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также другими членами Кабмина.

Помимо этого, за три дня нахождения в Украине вице-президент Всемирного банка побывает на фермерском хозяйстве, чтобы понаблюдать последствия внедрения земельной реформы.

Напомним, в Минздраве заявили, что Всемирный банк может дать до 150 миллионов на COVID-вакцинацию в Украине.