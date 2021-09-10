Завтра, 11 сентября, после праздничного концерта и фейерверка ко Дню города в Николаеве будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Автобусы КП «Николаеввпастранс» №81 и №91 будут курсировать с остановки улица Соборная по проспекту Центральному в Ракетное урочище и Балабановку.

Автобусы №51 будут ждать на остановке улица Адмиральская по улице Пушкинской. Ехать будут до Терновки.

Отправление будет осуществляться после окончания праздничных мероприятий, по заполнению салонов.

Трамваи будут ждать пассажиров на пересечении улиц Соборной и Потемкинской. Можно будет доехать до Яхт-клуба, Промзоны и Широкой Балки.

Троллейбусы будут курсировать с пересечения улиц Пушкинская и Адмиральская, а также на остановке Соборная/проспект Центральный. Можно будет добраться в микрорайоны Намыв и Северный, а также до железнодорожного вокзала. Отправка по загруженности.

Напомним, на вечернем концерте ко Дню города в Николаеве 11 сентября выступит группа Pianoбой — сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова.