В Швеции налоговая служба отклонила просьбу супружеской пары из города Лахольм назвать своего ребенка Владимир Путин.

Об этом сообщает The Local.

Согласно со шведским законодательством, имена не должны быть оскорбительными или представлять опасность для носителя, а также быть явно похожими на фамилии.

Не сообщается, какой из этих принципов лег в основу решения налогового органа, но это не первый случай, когда ведомство отклоняет подобные запросы.

В Швеции всего насчитывается 1413 мужчин с именем Владимир, и один или ни одного человека по имени Путин.

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