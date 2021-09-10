Израильские правоохранительные органы вызвали на допрос 117 паломников, которые вернулись из Умани с поддельными ПЦР-тестами.

Об этом информирует Jerusalem Post.

Перед разговором с полицией всех нарушителей поместили в обязательный карантин.

Если вина вернувшихся будет подтверждена, то как минимум им грозит крупный штраф, а как максимум 5 лет тюрьмы.

Помимо поддельных тестов, Израиль столкнулся с 156 заболевшими ковидом хасидов, которые побывали в Украине.

Еще около 2 тысяч временно задержались на территории Украины, так как тест перед вылетом показал у них наличие вируса.

Напомним, правоохранители разоблачили в Киеве группу лиц, которые по заказу туристических фирм массово подделывали ПЦР-тесты.

Также сообщалось, что министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев уверен, что паломничество хасидов в Умань не закончится для страны ничем хорошим.