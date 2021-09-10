Студенческий мэр Николаева 2021-2022 годов Елизавета Кульчинская считает, что за несколько лет в городе стало на 20% больше студентов первого курса.

Своим мнением она поделилась на личной странице в Facebook.

По словам Елизаветы Кульчинской, за последние 2 года количество абитуриентов, которые выбрали университеты Николаева, увеличилась примерно на 20%. Так, в 2019 году их было 1993, а в 2021 году — 2395.

— Это говорит о том, что Николаев студенческий город, который может составить достойную конкуренцию другим городам на юге Украины. Это не только положительная динамика, но и стимул работать, чтобы с каждым годом эта цифра увеличивалась. Для этого мы должны объединить усилия местных властей, студенческого самоуправления и коллективов всех николаевских вузов, — пишет студмэр.

Ранее сообщалось, что в 2021 году абитуриенты Николаева чаще всего подавали заявления на специальности, связанные с компьютерными науками, менеджментом и иностранными языками.