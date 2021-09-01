Фото со дня посвящения первокурсников/ЧНУ им. Петра Могилы

В ряды студентов высших учебных заведений Николаева, имеющих статус национальных, в 2021 году зачислили 2395 студентов. Чаще всего абитуриенты подавали заявления на специальности, связанные с компьютерными науками, менеджментом и иностранными языками.

Об этом корреспондентам «Суспільне.Миколаїв» сообщили в приемных комиссиях вузов.

Наибольшее количество студентов в 2021 году поступили в Черноморский национальной университет имени Петра Могилы — 790 украинцев и еще 30 иностранцев, поступивших на первые курсы весной.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии ЧНУ имени Петра Могилы Анны Алексеевой, лидерами среди факультетов по набору студентов стали факультет компьютерных наук, в частности на специальность инженерия программного обеспечения зачислили 108 студентов, филология (германские языки и литература (перевод включительно), (первая — английский язык) — 63 абитуриента, право — 58 человек.

По словам Анны Алексеевой, основной этап уже завершился, но с первого сентября начинается осенний «донабор», который продлится с сентября по ноябрь. Могут поступить все абитуриенты, кроме зачисления на первый курс дневной формы обучения.

Вторую позицию среди высших учебных заведений по количеству студентов занимает Николаевский национальный университет имени Адмирала Макарова. В Николаеве на базе полного общего среднего образования сюда поступил 501 абитуриент, еще 253 студента — на базе диплома младшего специалиста. На заочную форму обучения — 45 студентов.

— Специальностью, которая имела наибольший спрос в этом году стала «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика», поступили 44 студента, а на второй позиции «Судостроение »- 41 человек, — говорит ответственный секретарь приемной комиссии Николаевского национального университета имени Адмирала Макарова Валерий Комышник.

По его словам, наибольшее количество заявлений абитуриенты подали на специальность «Компьютерные науки» — 230.

В Николаевский национальный аграрный университет в 2021 году зачислено 650 студентов, из них на дневную форму обучения — 598 человек на заочную — 52.

Ответственный секретарь приемной комиссии Николаевского национального аграрного университета Евгений Баркарь рассказал, что наибольшее количество первокурсников набрала специальность «Агрономия» — 97. А по количеству поданных заявлений лидировала специальность «Менеджмент» — 301 заявление.

Наименьшее количество студентов в 2021-2022 учебном году среди николаевских вузов зачислили на первый курс в Николаевский национальный университет имени Василия Сухомлинского. По словам члена приемной комиссии Анны Кулик, на дневную форму обучения зачислили 201 студента, на заочную форму — 30 человек.

Наибольшее количество студентов будет учиться на специальности «Специальное образование» (Образовательная программа: Логопедия). Во время вступительной кампании больше всего заявлений абитуриенты подали по специальностям: германские языки и литература (первый английский язык), психология и специальное образование.

Напомним, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко проанализировала результаты николаевских школьников на ВНО в этом году и пришла к выводу, что многие подростки показали посредственный результат на экзамене, потому что не видят смысла продолжать обучение в университетах.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года. Однако при этом две николаевские гимназии — № 2 и № 3 попали в список 200 школ Украины, показавших лучшие результаты Внешнего независимого оценивания.

После этого директоров школ собрали на расширенное совещание из-за того, что Николаев оказался на последнем месте по результатам Внешнего независимого оценивания.