Пандемия коронавируса может завершиться в 2024 году, и впоследствии он превратится в обычное заболевание вроде гриппа.

Такое мнение высказал Стерлингский профессор социальных и естественных наук Йельского университета (США) Николас Кристакис, выступая на форуме YES 10 сентября, сообщает Укринформ.

Он отметил, что у пандемии существуют три фазы. На начальной новый патоген быстро распространяется по всему миру. Промежуточную фазу, по словам ученого, можно сравнить с цунами, когда все рушится — и необходимо преодолевать социальные, экономические, психологические, клинические последствия. Третья фаза — постпандемическая.

— Думаю, что мы все еще находимся в начале промежуточной фазы, которая завершится, по моему мнению, в какой-то момент 2022 года. И где-то в 2024 году мы оставим пандемию позади, — рассказал Николас Кристакис.

Впоследствии, считает Николас Кристакис, коронавирус станет привычным заболеванием вроде гриппа. Это произойдет тогда, когда каждый житель планеты или будет вакцинирован, или переболеет. Порог коллективного иммунитета, учитывая чрезвычайную патогенность новых мутаций, очень высок, поэтому иммунитет должен быть не менее чем у 80-90% населения.

Ученый указал, что до сих пор каждая новая мутация коронавируса становилась заразнее, чем оригинальный, «уханьский» патоген. Поэтому нельзя исключать появления новых штаммов, которые будут еще опаснее.

Напомним, инфекционист Ольга Голубовская прогнозирует, что миру грозит новая пандемия, вызванная другим возбудителем.