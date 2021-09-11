Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким записал видеопоздравление ко Дню города.

Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Николаеву 232. Это город, в котором я родился, получил образование, живу и очень его люблю. Николаев — это город со своим характером, со своей красотой, со своими незабываемыми реками, свежим воздухом. Это то место, где я хочу жить и работать. Поздравляю всех николаевцев с днем рождения города! — сказал Виталий Ким.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич снял короткое видео в стиле известного блогера Хабане «Хаби» Лейма о том, как не стоить делать, если вы проживаете в Николаеве.

До этого Александр Сенкевич подвел итоги в канун годовщины основания Николаева. По его словам, жители Николаева, которые за последний год испытали на себе все трудности локдауна, роста заболеваемости COVID-19, а недавно и транспортных проблем из-за ремонта государственных трасс, вскоре должны ощутить облегчение.