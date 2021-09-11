В связи с началом работ по капитальному ремонту участка дороги М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск под Николаевом со стороны Одессы, организовано объездное движение через путепровод с автодорогой Т −15-06.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

На участке с сегодняшнего дня действует ограничение скорости 50 км/ч. Отрезок автодороги I категории имеет протяженность чуть более 3-х километров.

Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕДБК». На объекте пока начались подготовительные работы. Движение автомобильного транспорта осуществляется по одной полосе движения.

Далее, для усиления конструктива дорожного полотна. будет послойно устроен «постный» и тяжелый цементобетон. Это позволит выдерживать нагрузки, которым ежедневно подвергается участок дороги из-за интенсивного трафик фур, добавили в Службе автодорог.

Напомним, перечень дорог, которые планируют капитально отремонтировать за кредитные 150 миллионов гривен, уже в ближайшее время рассмотрит планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета.