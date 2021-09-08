Перечень дорог, которые планируют капитально отремонтировать за кредитные 150 миллионов гривен, уже в ближайшее время рассмотрит планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в программе «Диалог» на телеканале МАРТ.

Он подчеркнул, что это не просто кредитные средства, а открытая кредитная линия в банке — город в течение четырех лет может использовать данные деньги. Однако освоить их планируют до конца 2022 года.

— У нас задачи до конца года использовать эти деньги. Есть задача выбрать проекты, объекты, на которые сделана проектно-сметная документация, огласить на них тендеры, закупки, и все, что возможно, сделать в этом году, пока нормальная погода. Все остальные средства остаются, мы можем пользоваться ими в следующем году, в 2023. Но я надеюсь, что они все будут использованы до конца следующего года, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что речь идет исключительно о капитальном ремонте дорог. Он сказал, что их «большое количество» по разным районам, но пока не называл конкретные, отметив, что список уже передают на рассмотрение планово-бюджетной комиссии, и во время обсуждений он станет известен общественности.

— Мы подготовили перечень дорог, которые, как мы считаем, нужно реконструировать, т.е. сделать капитальный ремонт. И также планировали сегодня подать на бюджетную комиссию на рассмотрение и утверждение, — сказал городской голова.

Как известно, ПАО «Банк Восток» выиграло конкурс на кредитование Николаевского горсовета на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги в Николаеве. Банк предложил процентную ставку в размере 11,75% годовых.

19 августа Николаевский городской совет большинством голосов поддержал решение взять кредитв размере 150 миллионов на ремонт дорог в городе. Таким образом был пройдет последний этап для получения средств. При этом лидер фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская отметила, что ставка по кредиту достаточно высокая, а его обслуживание обойдется городу в 17,6 миллиона гривен в год.

Напомним, что 31 июля городской совет не поддержал проект решения. Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич назвал саботажем действия депутатов.