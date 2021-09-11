Несмотря на праздничные мероприятия, которые сегодня, 11 сентября, проходят в рамках празднования Дня города, центр Николаева снова стоит в пробках из-за дорожных работ.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

Уже традиционно движение затруднено в районе Ингульского и Варваровского мостов. Как отмечают водители в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева», на Ингульском мосту рисуют разметку. Согласно информации Google-карт, движение затруднено в сторону города.

Перед Варваровским мостом пробки образовались в направлении выезда из города. Движение затруднено по Никольской вплоть до пересечения с улицей Шнеерсона. Также на Никольской в промежутке между Декабристов и Фалеевской произошло ДТП, что еще больше усугубило ситуацию.

На подъездах к мосту пробки наблюдаются и по Бугскому бульвару. В микрорайоне Варваровка пробка образовалась по улице Веселиновской. Водители отмечают большое количество фур.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о планах изменить разметку на дорогах государственного значения, которые проходят через город, сделав полосы реверсивного движения.