Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о планах изменить разметку на дорогах государственного значения, которые проходят через город, сделав полосы реверсивного движения.

Об этом городской голова рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

— Что касается разметки, то сегодня у нас есть желание изменить её. Кроме того, есть желание, чтобы появились реверсивные полосы – будут переключаться светофорами, в зависимости от того, в какую сторону у нас есть дорожные пробки, – сказал Александр Сенкевич.

По словам мэра, поскольку государственного значения находятся на балансе Службы автомобильных дорог Николаевской области, то изменение разметки нужно будет согласовывать с ведомством.

— Думаю, что мы сейчас достигнем согласия относительно этого вопроса и будет эта разметка нанесена – новая или старая, в зависимости от того, достигнем ли мы согласия, – сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что проходящие через Ингульский и Варваровский мосты дороги обслуживает Служба автомобильных дорог Николаевской области. В частности, на балансе ведомства находятся улица Большая Морская (от улицы Пушкинская до Варваровского моста), улица Никольская (от улицы Пушкинская до улицы Большая Морская), улица Пушкинская (от улицы Большая Морская к Ингульскому мосту); ПГУ (от Ингульского моста до Терновской развилки) территория Терновской развилки (от Киевского шоссе до улицы Мало-Терновская (Ульяновых), улица Веселиновская (от моста до улицы Одесское шоссе), улица Одесское шоссе (от моста до границ города).

Напомним, что последнее время в центре Николаева регулярно возникают масштабные пробки, в частности, в районе Варваровского и Ингульского мостов. Чаще всего движение затруднено со стороны микрорайона Северный в направлении центра Николаева – по проспекту Героев Украины, на участках улиц Никольской и Большой Морской, Адмиральской, Террасной и по Бугскому бульвару. Во время пробок в городе, в некоторых случаях, работают регулировщики, которые обеспечивают реверсивное движение транспорта.