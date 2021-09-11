В субботу, 11 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного оружия.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток».
«В результате вражеского обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести», — говорится в сообщении.
Воинов срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.
За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Один военный погиб, еще трое — ранены.
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В субботу, 11 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного оружия.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток».
«В результате вражеского обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести», — говорится в сообщении.
Воинов срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.
За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Один военный погиб, еще трое — ранены.