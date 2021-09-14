Полтавская область станет первой в Украине, где люди пожилого возраста смогут привиться, не выходя из дома.

Об этом заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Внедрять программу начнут с сел Гаркушинцы и Петровка Миргородской ОТГ. На протяжении недели волонтеры будут ходить по квартирам людей преклонного возраста и убеждать сделать себе вакцину.

В числе добровольцев медсестры и почтальоны, которые пользуются уважением у пенсионеров.

Проект поддерживает Минздрав, ВОЗ и гражданские организация Родители за вакцинацию. В общей сложности в двух селах проживает тысяча человек старше 60 лет, для которых коронавирус представляет повышенную угрозу. Часть из них подвезут к пунктам вакцинации, остальным вколят препарат дома.

Напомним, в Николаеве перед началом нового учебного года еще нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, как того требует Минздрав.