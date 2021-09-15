В Украине за минувшие сутки, 14 сентября, обнаружили 4640 новых заражений коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 1609 человек, летальных исходов — 93, выздоровели — 1858.

Вчера протестовали методом ПЦР 33 878 человек, методом ИФА — 8562, экспресс-тестами — 32 991.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Отметим, что согласно мониторинговой системе СНБО, последний раз больше 4 тысяч случаев коронавируса за сутки регистрировали в середине мая.

Напомним, в Украине в ближайшие две недели вырастет заболеваемость коронавирусом — ученые из Национальной академии наук ожидают более 5 тысяч новых случаев заражения инфекцией.