По состоянию на утро 15 сентября в мире зарегистрировали 512 992 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки — 8 937 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В мире зафиксировано 226 673 731 случай инфицирования, из них 512 992 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 663 088 человек, из них 8 937 за минувшие сутки. Побороли болезнь и вылечились 203,3 миллиона человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 — США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Вместе с тем, Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы — 8-ю, по летальным случаям — 18-ю и 4-ю позицию соответственно.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 14 сентября, обнаружили 4640 новых заражений коронавирусом. В последний раз больше 4 тысяч случаев коронавируса за сутки регистрировали в середине мая.